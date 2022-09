Por Wesley Silas

Em Gurupi, o candidato a deputado federal, Filipe Martins (PL), filho do pastor e presidente das Assembleias de Deus Madureira no Tocantins, Amarildo Martins, conta com o apoio dos ex-aliados do deputado Eli Borges, Zezinho Lafiche e do candidato a deputado estadual, vereador Ivanilson Marinho (SD) e do suplente de vereador, Pastor Nilson – todos eles da Igreja Assembleia de Deus (Madureira).

O anúncio do apoio do vereador André Caixeta acontece após Felipe Martins fechar aliança com o candidato a deputado estadual, Eduardo Fortes (PSD).