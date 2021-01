por Wesley Silas

O polêmico Pastor e cabo da PM, Nelcivan (PL), segue a mesma linha do deputado Vicentinho Jr. quando se trata de ataques ao governo e seus aliados, como o senador Eduardo Gomes (MDB), porém, mostra simpatia do presidente do seu partido, Vicentinho Jr. em fazer alianças com os ex-prefeitos de Gurupi e Araguaína.

Ao comentar um encontro entre o deputado federal Vicentinho Júnior (PL) com o ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao Governo, Ronaldo Dimas (Podemos), o pastor Nelcivan disse que vai aonde o partido for.