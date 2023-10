Filiação prestigiada: Ex-prefeito de Almas, Goianyr Barbosa, filia-se nos Republicanos para disputar a prefeitura

Por Redação

O jornalista, consultor político e ex-prefeito de Almas, Goianyr Barbosa, filiou-se ao Republicanos neste sábado, com a pretensão de ser pré/candidato à prefeito de sua cidade natal. O governador Wanderlei Barbosa e a primeira-dama Karine Sotero, acompanhados de uma grande comitiva marcaram presença no evento.

A deputada Cláudia Lélis, os secretários Marcelo Lélis, Milton Néris, Berenice Barbosa, o vereador Marilon Barbosa, o presidente da Faet, Paulo Carneiro, empresários, prefeitos e vereadores, familiares e amigos lotaram a quadra coberta da cidade.

O comunicador Clayton Aguiar representou o senador Eduardo Gomes e ressaltou as qualidades pessoais e políticas de Goianyr Barbosa.

O governador Wanderlei Barbosa falou das qualidades pessoais, profissionais e políticas do novo filiado e hipotecou total apoio à pretensão de Goianyr de colocar seu nome à disposição do partido para as próximas eleições municipais. Afirmou que fará tudo que for possível para o êxito desse projeto.

Em seu discurso, Goianyr emocionou os presentes ao relembrar episódios de sua vida e render homenagem póstuma à sua falecida esposa, Márcia Barbosa e reafirmou o profundo amor por sua terra natal e se disse preparado para superar os desafios e honrar a confiança dos almenses. Seu filho, dr Thiago Barbosa, fez um discurso carregado de emoção e agradeceu ao pai por tudo o que ele fez e fará por Almas e por sua família.