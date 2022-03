por Wesley Silas

Personalidades pioneiras de Gurupi e região sul – levando em conta o marco temporal iniciado quando o Tocantins fazia parte do antigo norte de Goiás – época pós-Jacinto Nunes e seus discípulos como João Cruz e Laurez Moreira começaram a se consolidar na polícia. Após assumir como vice-prefeito de Jacinto Nunes, João Cruz foi eleito deputado estadual por Goiás, representando o antigo norte goiano e, com a morte de Jacinto Nunes em acidente, o Presidente da Câmara, Adão Ferreira, assumiu a Prefeitura de Gurupi e assim começou a ser escrito na história de Gurupi um novo período político em Gurupi com João Cruz assumindo o cargo de prefeito, vice-governador, voltou a ser prefeito e retornou ao mesmo cargo, onde permaneceu até o seu falecimento. Foi um período envolvendo alianças e rupturas entre grupos tradicionais da política gurupiense envolvendo nomes como João Cruz, Josi Nunes, filha de Jacinto Nunes, e Laurez Moreira, com raiz política em Dueré. De modo que, após a morte de João Cruz, em meio a comoção, os gurupienses elegeram o vice de João Cruz, o médico Alexandre Abdalla, em um palanque que tinha como principal adversária, a prefeita Josi Nunes com apoio do ex-prefeito Laurez Moreira. Nas eleições seguintes, Josi Nunes voltou a ser nome forte na disputa à Prefeitura de Gurupi, mas, foi convencida a apoiar Laurez Moreira. Construíram, juntos, a eleição e reeleição do ex-prefeito Laurez Moreira (PDT), porém, no meio do segundo mandato, na intenção de fortalecer sua identidade política e ocupar o papel como protagonista na liderança regional, o ex-prefeito rompeu com Josi Nunes.

Os efeitos passaram a ser sentidos nas eleições subsequentes, quando o grupo de Laurez se aliou ao grupo Stival para fortalecer sua sustentação e consolidação política no Tocantins. Enfrentou a prefeita Josi Nunes, mais seu sucessor, Gutierres Torquato, não conseguiu êxito nas eleições de 2020, quando teve como vice o ex-vereador Eduardo Fortes – representando o grupo Stival que nesta eleição desprendeu compromisso com os Moreiras e iniciou a construção da própria história política com a força política de prefeitos da região sul, líderes estadual como Vicentinho Júnior (PP), Carlos Amastha (PSB) e dos senadores Irajá Abreu (PSD) e Kátia Abreu (PP).

Com forte presença nas duas últimas eleições, o grupo Stival preparou terreno desde o lançamento do empresário Oswaldo Stival (PSDB) como candidato a vice-governador na chapa de Carlos Amastha (PSB) nas eleições de 2018, apesar de perder as eleições para o ex-governador Mauro Carlesse (União Brasil) que teve o apoio de prefeita Josi Nunes. Nas eleições de 2020, lançou o nome de Eduardo Fortes (PSD) como candidato a vice-prefeito na chapa Gutierres Torquato, sucessor do prefeito Laurez. Agora nas eleições de 202e o grupo assume sua força, diante aos projetos sociais, econômicos e tem gordura para queimar na aposta da eleição de Eduardo Fortes – uma aposta neste primeiro nome que terá o papel de representar o segmento empresarial do agronegócio, considerado como o prato de entrada na política tocantinense com cargo eletivo.