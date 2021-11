A data inicial de filiação do presidente projetada pelo PL era segunda-feira (22). Porém, a falta de acordos para candidaturas a governos estaduais, bem como para direções partidárias em estados do Nordeste, levou a uma suspensão do evento partidário. No comunicado divulgado nesta terça (23), o partido não explica qual foi o teor da conversa que levou a definir a data de filiação de Bolsonaro para o dia 30 de novembro marcada para acontecer no próximo dia 30 de novembro. O evento deverá ocorrer às 10h30, em Brasília, informou a sigla.

“A definição da data é produto do encontro que, na tarde de hoje, 23, reuniu o presidente da República e o Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto”, diz comunicado do PL.