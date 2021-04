O jovem Bruno Gaguim assumiu nesta sexta-feira (23) o comando do Republicanos no Estado do Tocantins. O pai de Bruno, o deputado federal Carlos Gaguim deve se filiar no partido na abertura da janela eleitoral.

Por Régis Caio

O partido era antes presidido no estado pelo ex-deputado federal César Hallum. A nova diretoria do partido terá o prefeito de Mateiros, Pastor João Martins, como vice- presidente da legenda.

Segundo Bruno, o objetivo é iniciar o trabalho de fortalecimento da legenda no Tocantins. “Estamos focados nas eleições de 2022. Vamos trabalhar para eleger o maior número de deputados federais e estaduais”, disse.