DA REDAÇÃO

Segundo O Globo, o governo português já concedeu o agrément para a indicação do ministro do Tribunal de Contas da União Raimundo Carreiro para a embaixada do Brasil em Portugal. Ele vai substituir o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que deve ser enviado a outro posto. Com a saída de Carreiro do TCU, abre a possibilidade de senadora Katia Abreu ir para o Ministério, ela concorre ao posto com Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado, e Antonio Anastasia (PSD-MG).

Raimundo Carreiro é filho do pioneiro de Gurupi, Pedro Costa Fumeiro, que faleceu em 2017 com 98 anos. Seu irmão, o advogado Sebastião Costa Nazareno, atuou na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira como secretario Municipal da Prefeitura de Gurupi.