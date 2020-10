FIETO/Vetor e TV Jovem Record Tocantins divulgam 1ª rodada de pesquisa de intenção de votos em Gurupi

Pesquisa mostra intenção de votos para prefeito no município.

por Redação

Foi publicada no site www.fieto.com.br a pesquisa de intenção de votos nas eleições de 2020 para o cargo de prefeito em Gurupi/TO encomendada ao Instituto VETOR pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e TV Jovem/Record Tocantins.

As entrevistas foram realizadas de 16 a 18 de outubro com intervalo de confiança de 95% e margem de erro estimada em 4,4 pontos percentuais. O registro da pesquisa foi feito no Tribunal Regional Eleitoral (TO – 01621/2020 – Prefeito).

Link Pesquisa completa: http://www.fieto.com.br/Publicacao.aspx?c=392091fb-bf72-4512-9e96-c3adac4114b1

Serviço: Assessoria de Imprensa FIETO (63) 3229-5775

