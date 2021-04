A deputada estadual Vanda Monteiro (PSL) classificou como retrocesso o anúncio do fechamento da única agência do Banco do Brasil no bairro Jardim Aureny 3, região Sul de Palmas.

por Redação

De acordo com a Superintendência do Banco, os correntistas já foram comunicados e a agência encerra o trabalho no próximo dia 17 de maio.

Vanda Monteiro lamentou o ocorrido. A parlamentar entrou em contato com o Banco para dialogar sobre a situação. “É uma demanda antiga dos moradores que terão mais custos ao migrarem para a agência de Taquaralto. Estou a disposição para dialogar, já conversei com algumas pessoas e irei até a Superintendência em busca de explicações e tentar impedir o fechamento do banco”, disse a deputada .

Vanda Monteiro ainda citou que o jardim Aureny III é o bair mais populoso da cidade e que uma agência no local é necessidade do cidadão. ” Vamos lutar até o fim para reverter essa situação”.