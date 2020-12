Faltando três dias para entregar o cargo, prefeito de Gurupi assina ordem de serviço para instalação de iluminação de LED no perímetro urbano da BR-153

Nesta segunda-feira (28), após entregar a reforma e ampliação da Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão no bairro Bela Vista, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSB) assinou ordens de serviço para obras de instalação de iluminação de LED no perímetro urbano da BR-153 e na Avenida E do bairro Nova Fronteira.

por Redação

A Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão, no bairro Bela Vista, recebeu melhorias no piso, na pintura, revestimento nas paredes, paisagismo, banheiros, cantina, acessibilidade, instalação sistema de combate a incêndio e sistema de vídeo monitoramento, além de uma cobertura no pátio da escola.

“Me alegro muito quando vejo uma escola totalmente revitalizada e pronta para receber os alunos com uma bela estrutura, além de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais que trabalham na escola, o bairro Bela Vista e os demais aqui da região merecem esta obra”, disse o prefeito.

Iluminação de LED

O prefeito Laurez também assinou ordens de serviço para dar início às obras de instalação da iluminação de LED no perímetro urbano da BR-153 em Gurupi e na Avenida E no bairro Nova Fronteira.

“Já foram iniciadas a troca da iluminação por lâmpadas de LED em vários locais da cidade e já percebemos a diferença, traz mais segurança e deixa a cidade mais bonita. Agora, esses dois trechos também irão receber a iluminação de LED”, comentou Laurez.

Programação

A programação de inaugurações continua nesta terça-feira (29). As 18h terá entrega da Iluminação de LED, paisagismo, pista de caminhada e ciclovia da Avenida Antônio Nunes da Silva, a Via Universitária, que liga os bairros Alto da Boa Vista e Campo Bello. Em seguida a inauguração da segunda ponte de concreto sobre o córrego Pouso do Meio e duplicação da Avenida Goiás.