A senadora Kátia Abreu (PP-TO) disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que o motivo para o Brasil ter um número pequeno de mulheres na política é “falta de vergonha”. Para ela, todos já são bem informados sobre o assunto, mas falta “vontade de mudar, evoluir”.

da redação

“Já cansamos de falar sobre isso nas escolas, universidades, na sociedade, na imprensa”, afirmou. “Todo mundo já conhece, ninguém pode dizer que é desavisado, não foi comunicado”, completou.

A senadora, que no passado já se colocou como uma “feminista não ativista” e criticou o que ela chamou de “mimimi”, defendeu que as mulheres precisam ganhar espaço. “Eu acho que seria garantir espaços efetivos nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional”. Kátia Abreu, porém, não falou sobre medidas para que as mulheres cheguem a estes espaços.

A senadora também apontou que acredita que é preciso ter um equilíbrio entre os gêneros nos espaços de decisão. “Acredito em um equilíbrio de gênero para que as questões possam chegar em um local correto da civilização”.