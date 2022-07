por Wesley Silas

A disputa da eleição de 2020 ainda não terminou e seguiu em ações na justiça eleitoral e as secreções das feridas continuam escorrendo nas rodadas de conversas e agora nos palanques da disputa de 2022, como aconteceu no evento em que Rodrigo Maciel onde os mais observadores puderam sentir sensação de frio na barriga no evento que contou com a presença de pessoas das vertentes política do ex-prefeito Laurez Moreira e Josi Nunes que, liberou o seu secretário de comunicação para fazer o cerimonial do evento do seu aliado na Câmara de Vereadores de Gurupi.

“Fui um grande incentivador para você se tornar vereador e, ao lado de muitos amigos que aqui estão e aqui, quero enaltecer aqueles 08 vereadores que nos confiaram a oportunidade de te colocar presidente da Câmara”, discursou o deputado Gutierres. Em seguida completou: “Pela primeira vez depois de muitos anos Gurupi tem tido uma composição que tem feito o povo voltar a ter orgulho da política”, arrematou.

Outro destaque no discurso de Torquato foi quando ele saiu em defesa da pré-candidatura da professora Dorinha Seabra (UB) numa chapa com o ex-prefeito Laurez Moreira (PDT) junto com o governador Wanderlei Barbosa.

“Hoje me orgulha muito participar de uma composição e eu quero te parabenizar Rodrigo que hoje você está reunindo as maiores referências políticas do Estado que são o Laurez Moreira, Dorinha Seabra e Wanderlei Barbosa que são o sonho do povo tocantinense e essa é uma oportunidade que você está tendo”. Disse.

Um dos motivos que grupo de Laurez ter preterido a senadora e ex-aliada Kátia Abreu foi ter optado em favor da deputada federal Dorinha Seabra.

“Desde 2012 nós temos trilhados aqui em Gurupi uma caminhada com esta mulher e ela nunca nos faltou, nunca se omitiu, nunca se escondeu e sempre se posicionou pelos nossos projetos na cidade de Gurupi como deputada federal e como amiga”, disse Torquato.