Fábio da Farmácia vai criar subprefeituras para atender demandas dos Distritos de Campo Alegre e Bom Jesus em Paranã

O candidato a prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia (PTB), garantiu que vai fazer uma Gestão preocupada em resolver os problemas que afetam o dia a dia dos cidadãos.

da redação

Dentre suas propostas está a criação de subprefeituras nos distritos de Campo Alegre e Bom Jesus, e a aquisição de uma balsa, em parceria com o setor privado, para colocar no rio Paranã ligando Campo Alegre ao Albino.

“Precisamos ter um olhar para além do centro do município e, por isso, vamos implantar as subprefeituras nos Distritos de Campo Alegre e Bom Jesus. Elas serão um braço da Prefeitura mais próximo da população, um novo canal de comunicação, que vai receber pedidos e reclamações dos moradores, além de procurar solucionar os problemas apontados e promover atividades”, afirmou.

Fábio também garantiu que vai buscar parceria para que o Banco do Brasil de Paranã se torne Agência e restabeleça o autoatendimento 24 horas, inclusive nos feriados e finais de semana; além da implantação de torre de celular nos distritos do município e nas escolas rurais.

“São ações importantes que melhoram, facilitam e mudam a vida das pessoas. Então é isso que a nossa Gestão pretende, estar ao lado do povo, ouvir suas demandas, seus anseios e buscar as soluções. Paranã precisa de um prefeito que seja do povo e que entenda o que ele realmente precisa”, concluiu Fábio.