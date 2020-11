Fábio da Farmácia propõe resolver regularização de lotes urbanos e construção da ponte do São Domingos em Paranã

Por Redação

O candidato a prefeito por Paranã, Fábio da Farmácia (PTB), propõe em seu Plano de Governo colocar em prática um programa de habitação e infraestrutura que realmente atenda às necessidades dos moradores do município. Para isso, ele vai fazer a regularização de lotes urbanos e construir a ponte do rio São Domingos, obra de fundamental importância para mais de 200 famílias que dependem diretamente do tráfego que passa por ela.

Fábio da Farmácia vai implantar na sua Gestão, o processo de regularização fundiária, visando regularizar centenas de lotes urbanos cujas famílias não possuem a escritura de suas propriedades. “Vamos contratar uma empresa para fazer o processo de levantamento documental dos lotes que não possuem escritura oficial e também buscar parcerias com o Governo do Estado para resolver esse problema. Com a regularização, não apenas as famílias beneficiadas com a ação ganharão, mas também a própria administração municipal”, destacou.

Ainda na área da habitação, Fábio da Farmácia vai implantar em Paranã um setor com lotes para a construção de casas populares. “A moradia é um direito constitucional do cidadão e, na nossa Gestão, buscaremos que nenhuma família fique sem ter onde morar”, afirmou.

Infraestrutura

Na parte da infraestrutura do município, Fábio da Farmácia garante que vai fazer a construção da ponte do rio São Domingos, com estrutura de armação e concreto para ligação de toda a região e a comunidade quilombola Kalunga do Albino.

A ponte atual possui 117 metros de extensão e é feita de madeira com uma estrutura bastante precária e sem oferecer o mínimo de segurança aos pedestres, motoristas e motociclistas, já tendo causando até acidentes fatais.

Também são compromissos de Fábio da Farmácia na área da infraestrutura a conclusão da praça da entrada de Paranã e a construção de uma mini praça na sede da Prefeitura; além da pavimentação asfáltica e a iluminação das ruas; a implantação de uma fábrica de bloquetes e manilhas para uso nas obras de calçamento dos distritos e recuperação das estradas vicinais; e a construção e conservação de pontes, bueiros, mata-burros.

Na zona rural, Fábio da Farmácia vai fazer a recuperação e manutenção das estradas vicinais com o programa Patrulha Rural. “Uma melhor infraestrutura está diretamente ligada a mais opções de lazer, segurança e também qualidade de vida da nossa população. Por isso, quero ser o prefeito que será parceiro da comunidade na construção e manutenção dessas ações e obras”, concluiu.