Fábio da Farmácia propõe implantar escolas de tempo integral e estruturá-las em Paranã

O candidato a prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia (PTB), possui projetos ousados e inovadores para a Educação Municipal como, por exemplo, a climatização das unidades escolares, a implantação de escolas de tempo integral no município, além da implantação de recursos tecnológicos como lousas digitais, notebook aos professores e gradualmente tablets aos alunos.

As propostas de Fábio da Farmácia também incluem erradicar o analfabetismo, construir, reformar ou adaptar a estrutura física e os equipamentos das escolas urbanas e rurais, além de realizar concurso público para contratação de mais profissionais.

Em relação à climatização das unidades escolares, Fábio da Farmácia explicou que será feito um cronograma gradual no qual as escolas receberão estrutura na sua parte elétrica para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado.

Sobre a erradicação do analfabetismo, Fábio da Farmácia vai montar uma equipe técnica na Secretaria Municipal de Educação para criar políticas públicas e cumprir todas as metas do Plano Municipal de Educação, visando assim a melhora na qualidade do ensino-aprendizagem.

Em um projeto piloto, Fábio da Farmácia vai implantar ensino de tempo integral nas escolas Bom Jesus; Campo Alegre; Barreiro, que está em construção no povoado Santana do Tocantins; São Domingos; e Serrinha.

Mais benefícios para os Profissionais da Educação

Aos professores, Fábio da Farmácia faz o compromisso de revisar e executar o Plano de Cargos Carreira e Remunerações, estabelecendo cálculos para aumento salarial, adequando a folha de pagamento. Além disso, o candidato também vai propor a criação do pagamento do 14º salário.

“Entendemos que a melhoria da Educação passa também pela valorização e qualificação dos nossos profissionais. Por isso, também é compromisso da nossa Gestão a realização de cursos de formação continuada para os professores, buscando a melhoria da educação básica e focando sempre na valorização profissional da classe e qualidade do ensino nas escolas municipais”, afirmou.

Para os professores da zona rural, Fábio da Farmácia vai propor um projeto que disponibilize bônus salarial, como, por exemplo, se o profissional anda uma distância de 20 km da cidade, terá um aumento de 20%. A partir de 100 km, o aumento será de 100% no salário.

“É nosso compromisso também reativar escolas rurais atualmente fechadas, para manter os alunos próximos da família e valorizar as comunidades”, garantiu.

Obras

Outras propostas dentro do Programa de Governo é melhorar a estrutura física das escolas, oferecendo melhores condições de trabalho aos alunos e aos profissionais da Educação.

“Vamos construir novos prédios escolares para atender à demanda da Rede Municipal de Ensino, respeitando a necessidade de acessibilidade arquitetônica nos ambientes; além de concluir a Escola Municipal do Campo Alegre; Barreiro; e Serrinha”, garantiu.

Fábio da Farmácia também vai buscar recursos para finalização da Creche Municipal e vai construir refeitórios nas escolas municipais, garantindo um ambiente de convívio e aprendizagem. “Aliado a isso, vamos garantir a merenda de qualidade, buscar a aquisição de produtos da agricultura familiar e promover cursos de formação dos profissionais da merenda escolar, além de oferecer café da manhã antes do início das aulas”, assegurou.

A Gestão de Fábio da Farmácia vai instituir um sistema para fiscalizar e monitorar as estruturas físicas e técnicas das unidades educacionais, para assegurar o bom funcionamento das escolas (grupo técnico com engenheiros, pedreiros, eletricistas, etc).

Bibliotecas e Salas de Informática

Para aumentar ainda mais o conhecimento dos estudantes, a Gestão de Fábio da Farmácia vai implantar biblioteca física e digital, com espaço para pesquisas, e oferecer salas de informáticas nas escolas para utilização de 1 ou 2 alunos por computadores.

“Propomos também a criação de campanhas, premiações e concursos que incentivem a leitura e o uso da biblioteca, como concursos de redação; de Contos e Poesias; campeonato de tabuada; experimentos científicos, entre outros. Também vamos implantar programas de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos como jogos, brincadeiras, cinema, xadrez, etc”, afirmou.

As unidades escolas irão contar também com um programa de atenção para a saúde do estudante, com atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, oftalmológico, psicológico e nutricional.