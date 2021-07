por Redação

Na prática, a Lei proibirá, caso for sancionada, que as concessionárias cobrem sem que o cidadão tenha consumido. Hoje, o cidadão é obrigado a pagar no mínimo 30kw para a concessionária de energia (Energisa) e 10m³ para a concessionária de água (no caso daqueles atendidos pela BRK).

Para Jorge Frederico, esta é a vitória de uma luta antiga, pois o projeto foi aprovado na Casa de Leis ainda em 2017, e voltou à pauta agora em 2021, com aprovação significativa por maioria dos deputados. Foram 13 votos favoráveis ao consumidor tocantinense.

O parlamentar afirma que o cidadão tocantinense não pode pagar pelo que não usou. “Não podemos abaixar a cabeça e deixar que empresas concessionárias deitem e rolem na legislação do nosso estado. Nós defendemos que essas empresas não exijam do consumidor do Tocantins a obrigação de pagar uma assinatura”, disse Frederico.

Na situação, ele mencionou a situação delicada que muitas famílias têm passando.