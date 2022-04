Por Redação

O Ex-Vereador de Figueirópolis por 3 mandatos consecutivos Pebinha, irmão do Secretário Executivo de Educação do Estado Edinho Fernandes e do ex-Prefeito Fernandes Martins filiou neste sábado (02/04) ao Republicanos a convite do Governador Wanderlei Barbosa e confirmou que colocou a nome a disposição do partido como pré-candidato a Deputado Estadual.

Pebinha foi Vereador por 3 mandatos consecutivos em Figueirópolis entre 2001 e 2012, quando não mais disputou as eleições para apoiar o irmão Fernandes Martins que candidatou-se e venceu a eleição para executivo da cidade, a qual governou entre 2013 e 2020. Entre 2014 e 2021 Pebinha foi secretário muncipal de Obras e Infraestrutura.

Pebinha contará com um apoio importante na disputa a uma vaga na Assembleia Legislativa, que é do seu irmão Edinho Fernandes, Suplente de Deputado Estadual e atual Secretário Executivo de Educação do Estado. Em 2018, Edinho foi candidato e teve 8.328, que agora buscará transferir ao irmão.