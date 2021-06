Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

Em 2017, o ex-superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Tocantins, Ruberval Gomes da Silva, e os deputados José Roberto Lula (PT) e Amélio Cayres (SD) foram alvo da Operação Rota 26 realizada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal desarticular organização criminosa que desviava recursos públicos de obras de implantação e recuperação de estradas vicinais em projetos de assentamento de municípios do Tocantins. À época, o prejuízo estimado era de R$ 1,5 milhão.

Confira aqui a íntegra da portaria no Diário Oficial.

Em decisão proferida em junho de 2020, em em processo sob a relatoria do ministro Augusto Sherman Cavalcanti, o ex-superintendentes e chefes de Divisão no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Tocantins foram condenados pelo Tribunal de Contas da União que aplicou multas aos os ex-superintendentes Ruberval Gomes da Silva (R$ 25 mil) e Edvaldo Soares de Oliveira (R$ 30 mi), assim como os ex-chefes da Divisão de Desenvolvimento Ismael Gomes Marinho (R$ 15 mil de multa), Benjamim Aurélio Mendes (R$ 10 mil) e Eltier Junior Postal (R$ 5 mil). O Superintendente Regional de 2008 a 2010, deputado estadual José Roberto Ribeiro Forzani, também estava entre os condenados.