da redação

Mesmo com o filho, o Deputado federal reeleito Vicentinho Júnior (PP) apoiar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-senador declarou que Lula é o melhor nome para o Brasil.

“Estou andando por Araguaína e observando que todas as grandes obras são da época do PT. Casas populares, unidades básicas de saúde, recursos para ampliação e modernização do aeroporto, construção do Parque Cimba, Via Lago. Tem nada do governo Bolsonaro aqui na cidade. Nunca mais fez nenhum banheiro pela Funasa para os pobres, quanto mais uma casa”, afirmou o ex-senador Vicentinho para o site AF Notícias.