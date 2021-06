Foram 12 dias na estrada percorrendo toda a região sudeste do Tocantins, realizando dezenas de encontros com líderes municipais para discutir um projeto para o futuro do Estado. “Estou percorrendo o Tocantins por não concordar com o tipo de política que estou vendo. Não é apenas uma questão de falta de gestão do Governo Estadual. É uma completa falta de compromisso com a nossa gente”, afirmou o ex-Senador Ataídes Oliveira (PROS), que esteve com políticos dos municípios de Santa Rosa, Chapada de Natividade, Natividade, Almas, Porto Alegre do Tocantins, Dianópolis, Novo Jardim, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, Novo Alegre, Arraias, Conceição do Tocantins, Paranã, São Salvador, Palmeirópolis, Jaú do Tocantins e São Valério.

Bem recebido em todos os municípios em que esteve, Ataídes reforçou o imenso potencial que pode ser explorado nessa região, gerando renda e emprego. “Tive a satisfação de ser recebido por prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e ex-prefeitos com muito carinho e atenção. A região sudeste tem um potencial incrível. As cidades centenárias, as Serras Gerais e tantas belezas naturais únicas poderiam estar gerando renda para estes municípios. Quero convidar os empresários para se instalarem aqui. É possível fazer muito mais pelo Tocantins. Enquanto Senador, trouxe mais de meio bilhão de reais em recursos para nossas cidades, mas esse é um esforço que precisa de continuidade e eu quero continuar dando a minha contribuição”, afirmou.

Nos municípios de Natividade e Arraias, Ataídes fez questão de visitar também os Conselhos Tutelares. “Sou fã declarado do trabalho realizado por esses profissionais na defesa das nossas crianças e adolescentes. Quando Senador, contribuí com carros e equipamentos que estão auxiliando essas equipes até hoje. Fico feliz em revê-los e triste em saber que pouco foi feito para continuar garantindo as condições de trabalho que eles precisam”, comentou.

Todas as visitas cumpriram as medidas sanitárias que o momento de pandemia exige, mas, segundo Ataídes, faltam medidas de apoio aos municípios. “Todas as dificuldades colocadas pelos atuais gestores, na verdade, não existem. Estamos acompanhando outros Estados Brasileiros avançando na vacinação e na defesa da sua gente. Aqui contamos apenas com Deus. Falta gestão e compromisso com o povo para lutar contra a Covid-19. Temos falta de vagas nas UTIs e leitos e não vemos medidas efetivas de controle, muito menos esforço para conseguir mais vacinas. Quando a cobrança aumenta, a responsabilidade é atirada sobre os municípios. Vemos esforço aplicado apenas em compras e licitações, que inclusive estão sendo questionadas pelos órgãos competentes. Infelizmente, nesta pandemia, a corrupção está levando mais vidas que o vírus”, avaliou o ex-Senador que também criticou os gastos do Governo do Tocantins com o aluguel de aeronaves. “Trinta e três milhões de reais para a contratação de jatinhos e helicópteros. Enquanto isso o HGP não tem leito, pacientes são atendidos no chão. Estou visitando aqui o sudeste. Imagina se esse dinheiro fosse investido para fazer um grande hospital nesta região desassistida? Onde está a gestão que se diz municipalista? Isso é um crime cometido com o dinheiro do contribuinte. É essa indignação que me faz permanecer na política”, afirmou.

A agenda de visitas ao sudeste encerrou nesta quarta-feira, 23. “Volto à Palmas com a certeza de que fiz mais amigos, conheci centenas de líderes interessados em ver o Tocantins crescer e avançar distante no coronelismo e dos políticos de carreira, que pouco fazem pelo povo, que ignoram as necessidades dos municípios e da sua gente”, concluiu.

Livro

Nas visitas aos líderes políticos da região, o empresário do Grupo Araguaia também aproveitou para lançar o seu último livro “Vereador Capacitado, Mandato Eficiente”, que busca orientar e qualificar vereadores com mandato. O livro já foi distribuído para todos os vereadores de todas as cidades do estado de forma gratuita. A ideia principal é fazer com que a atuação do legislador municipal ganhe qualidade e que a população seja a maior beneficiada com isso.

Visitas iniciaram pelo Bico do Papagaio

Em maio, o ex-senador Ataídes Oliveira visitou 23 municípios da região do Bico do Papagaio, cumprindo agenda com líderes políticos locais. Também teve reuniões importantes em Araguaína, Porto Nacional e Wanderlândia. A intenção é visitar todos os municípios do Tocantins nos próximos meses. “A gente vai seguir ouvindo, levando nossa mensagem e discutindo o que é preciso ser feito para alavancar esse Estado. Agradeço aos líderes que dedicaram um tempo para essa conversa importante”, explicou Ataídes.