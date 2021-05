O ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB) começou a rascunhar seu projeto para disputar a eleição de 2022 ao governo do Tocantins, prevista para acontecer no dia 02 de outubro de 2022. De toda forma, o ex-gestor diz que não trabalha com plano B para mudar seu projeto, porém ele tem defendido o nome de Eduardo Fortes (DEM) como candidato a deputado Estadual diante ao seu crescimento político após a expansão do projeto horta comunitária e sopão solidário, se tornando uma liderança política concorrida por pretensos candidatos a deputado federal para uma possível dobradinha na região sul do Tocantins.

por Wesley Silas

Na manhã desta quinta-feira, 07, alguns dos ex-secretários do ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB) preferiram ficar do lado de fora dos portões de uma reunião que marcou o início da peregrinação aos 139 municípios do Tocantins em um projeto de construção para seu retorno ao poder. Ao Portal Atitude, Moreira disse que não planejou nenhuma reunião com seus ex-secretários e as visitas deles em sua residência se tornou algo corriqueiro. Então, um dos ex-secretário afirmou ao Portal Atitude que nem todos participaram do encontro com Laurez devido uns ter migrados para gestão da prefeita Josi Nunes e outros desenham seus próprios projetos políticos.

“Na reunião de hoje não estiveram presente o ex-secretário Soró que pretende se candidatar a deputado estadual e não vai fazer coro para eleger o Eduardo Fortes que tem o apoio do Laurez. Também não estiveram o ex-secretário Municipal de Finanças, Mário Cesar Lustosa, que hoje ocupa cargo na gestão da prefeita Josi Nunes, assim como a ex-ex-secretária Municipal de Administração Betânia Maciel. A ex-secretária de Desenvolvimento Urbano, Cristina Donato também não prestigiou a reunião talvez pelo seu relacionamento conjugal com o jornalista, José Manoel, considerado aliado forte do governador Carlesse, a ex-presidente do Ipasgu Rita Cavalcante também não compareceu devido encontra-se com Covid e o ex-presidente do GurupiPrev, Jonas Barros, que desde a eleição passada deixou de seguir o grupo do Laurez devido desavenças com Gutierres Torquato e da sua aproximação histórica com a prefeita Josi Nunes”, disse uma fonte do Portal Atitude que esteve na reunião com o ex-prefeito quando aquecia para botar

Laurez ou Dimas

Em recente entrevista dada ao Portal Atitude, o ex-prefeito de Gurupi mostrou afinado com o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) para disputar a eleição ao governo do Tocantins.

“Eu não tenho plano B e só tenho plano para o Estado do Tocantins. Evidente, vou fazer de tudo para que o meu nome tenha apoio popular, mas depende de muitas outras variantes. Tenho incentivado o Ronaldo Dimas que fez uma boa gestão em Araguaína e tem condição de fazer um bom trabalho pelo estado e é interessante que ele construa um projeto e eu construa outro para que na frente a gente junte estes dois projetos e faça aquilo que é de melhor para o estado do Tocantins”, disse.

Eduardo Fortes e Gutierres Torquato

De acordo com o ex-prefeito o momento político favorece o ex-vereador Eduardo Fortes que na última eleição concorreu a prefeitura de Gurupi como vice de Gutierres Torquato.

“O Eduardo Fortes é candidato a deputado estadual e o Gutierres tem me dito que não quer se candidatar na próxima eleição e acho que ele está correto”, disse.

Retornar à Prefeitura de Gurupi

Nos bastidores há conversas sobre uma possível candidatura de Laurez Moreira a deputado federal e da intenção de disputar novamente a prefeitura de Gurupi. No entanto, Laurez defende que ser prefeito de Gurupi é uma etapa superada em sua vida política.

“A vida são etapas e todas etapas da minha vida eu cumpri bem e senti realizado. Eu acredito que fiz o que foi possível em Gurupi e sai com uma avaliação que chegava a 95% de aceitação da população”, disse.