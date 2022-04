Share on Twitter

Por Redação

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) realiza na quinta-feira, 28, às 9 horas, sessão solene para a entrega de 28 títulos de Cidadão Tocantinense a políticos, empresários, médicos, jornalistas e religiosos. Receberão também os títulos de Cidadão Tocantinense, homenageados indicados de parlamentares de legislaturas anteriores, como os ex–deputados Sandoval Cardoso, Alan Barbiero e Wanderlei Barbosa, atual governador.

Os homenageados foram indicados pelos parlamentares em virtude de relevantes serviços prestados ao Estado e pela contribuição ao desenvolvimento do Tocantins em diversas áreas de atuação.

Na cerimônia serão homenageados, por exemplo, o bispo de Porto Nacional, Romualdo Matias, o frei Alan Fábio Soares, os empresários Fabiano do Vale e Joseph Madeira. Também receberão o título o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), João Luiz Rocha, os médicos Wallace André da Silva e Henrique Barsanulfo.

Outros homenageados são o ex-procurador de Justiça José Omar Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, o Coronel da Polícia Militar Cláudio Benício e o Major Dernivaldo da Costa, e os jornalistas Francisco Erasmo Damasceno e Maria José Cotrim.

Além do presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (Republicanos), são autores dos projetos que solicitaram a titularidade os deputados Cleiton Cardoso (Agir), Amália Santana (PT), Cláudia Lelis (PV), Eduardo Siqueira Campos (União Brasil), Elenil da Penha (MDB), Jair Farias (União Brasil), Jorge Frederico (Republicanos), Luana Ribeiro (PCdoB), Ricardo Ayres (Republicanos), Valderez Castelo Branco (Republicanos), Vanda Monteiro (União Brasil), Vilmar de Oliveira (Solidariedade) e Zé Roberto Lula (PT).

