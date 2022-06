O ex-presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Wendel Gomides, criticou a postura do atual presidente da casa, Rodrigo Maciel, que divulgou um vídeo nesta semana falando sobre o andamento da obra da nova sede própria. Em um grupo de aplicativo, Gomides citou que todos os vereadores da legislatura passada devem ser lembrados pelo legado deixado a população e que a atual recebeu a construção para dar continuidade.

da redação

No vídeo o atual presidente destaca que o prédio é fruto de uma parceria dos 15 (quinze) vereadores da câmara. “No qual no início da nossa gestão, nós fizemos medidas de austeridade, economizando aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com redução de contratos que nós achávamos que não tinha necessidade pra se manter na nossa gestão”, destacou Maciel.

Wendel desabafa

O ex-presidente desabafou após ver o vídeo e citou que tudo começou na legislatura passada como doação da área, projetos, inicio da obra e mais de R$ 4 milhões em caixa. “Quero aqui agradecer a todos que contribuíram de forma direta e indireta para que essa obra chegasse a esse patamar. Agradeço aos 13 vereadores da gestão passada que contribuíram muito. Tenha humildade nobre Presidente. Olha o que deixamos para o senhor dar continuidade, todos nós devemos ser lembrados como um legado deixado para nossa população”, criticou.

Gomides citou ainda que despesa do fundo com as obras de setembro a dezembro de 2020 era de R$ 519.347,42, saldo do fundo R$ 3.857.829,00 e saldo da câmara aproximadamente R$ 40.000,00 de restos a pagar.