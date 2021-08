O ex-prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia, esteve acompanhando o senador Eduardo Gomes e o presidente estadual do Podemos, Ronaldo Dimas, durante visitas a região sudeste do Tocantins. Para o Portal Atitude, Maia afirmou que vai ser candidato a deputado estadual em 2022.

por Régis Caio

Durante o encontro de capacitação da União dos Vereadores do Tocantins (UVET) realizado nesta semana em Dianópolis o que chamou a atenção foi a presença de ex-prefeitos no evento. Prestigiaram a solenidade os ex-gestores de Araguaína, Ronaldo Dimas, que é pre-candidato ao governo do estado em 2022, de Porto Nacional, Joaquim Maia e de Santa Rosa, Ailton Araújo. Esses dois últimos irão concorrer ao cargo de deputado estadual.

Para o Portal Atitude, Joaquim Maia afirmou que segue no MDB por enquanto e que já recebeu sondagens de outros partidos para disputar uma cadeira no legislativo estadual. “Sou pré-candidato a deputado estadual e estou analisando o cenário político, já recebi convites do DEM e do Podemos, no entanto, futuramente vou definir minha situação partidária”, relatou o ex-gestor.

Outro que também poderá concorrer para deputado estadual é o ex-prefeito de Santa Rosa, Ailton Araújo, e que está discutindo com o senador Eduardo Gomes (MDB) sobre sua pré-candidatura.