“Estou analisando ainda essa possibilidade. Sei que eu tenho um grupo forte que está comigo e só entro em projeto vitorioso. Caso eu decida ser candidato entro para ser vitorioso”, disse o ex-prefeito.

por Régis Caio

Após nove anos o ex-prefeito de Gurupi, o médico Alexandre Abdalla, decidiu quebrar o silêncio e manifestou publicamente sobre a atual política tocantinense e sobre o cenário para 2022. Durante entrevista para a Rádio Nova FM, Abdalla comentou sobre seu futuro político.

“Decidi ficar em silêncio nesses anos, muitos me atacaram durante este período, mas segui minha vida com cabeça erguida, pois sei que dei o meu melhor enquanto eu fui prefeito de Gurupi. Nunca deixei de ser candidato, sou candidato todos os dias, é no hospital como médico e em outras atividades, porque eu gosto de servir e ajudar. Sobre ser candidato ou não em 2022 é uma situação que estou analisando muito. Tenho meu grupo que se eu decidir concorrer ao cargo de deputado estadual muitos me acompanham. Entro em projeto vitorioso e caso eu decida ser candidato entro para ser vitorioso”, disse.

O ex-prefeito afirmou que está filiado ao PTN e que pode analisar a situação partidária, podendo mudar de partido. Na ocasião ele afirmou ainda que não tem nenhuma desavença política e nenhum adversário. “Tenho paz com todos e naquela época quando fui prefeito os opositores não discutiam projetos voltados para a cidade o intuito deles era só me atacar, mas isto é passado. Torci pela gestão do Laurez, inclusive na minha gestão fizemos um projeto habitacional enorme e deixei para ele entregar as casas populares, toda comunidade ganhou. Torço pela gestão da Josi Nunes e torço pelo atual governo Carlesse, pois quero é o bem da cidade e do estado”.