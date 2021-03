Em nota a ex-prefeita de Araguaína, hoje deputada, Valderez Castelo Branco, disse que recebe com respeito e tranquilidade a decisão do juiz federal, Victor Curado Silva Pereira, e irá recorrerá da decisão em 2ª Estância. A deputada esta sendo acusada de apresentar licenças de instalação falsas perante a Caixa Econômica Federal, com finalidade de obter autorização para o início das obras de canalização de córregos no município de Araguaína, quando era prefeita da cidade.

por Wesley Silas

Segundo o Ministério Público Federal conseguiu (MPF), em julho de 2008, Valderez Martins e Vanessa da Silva emitiram e apresentaram as licenças sem a realização de qualquer estudo técnico prévio.

“A deputada recebe com respeito e tranquilidade a decisão, mas reforça que, após ser oficializada, recorrerá da decisão em 2ª Estância, pois não houve crime e outras provas da inocência serão apresentadas. A parlamentar afirma que acredita na Justiça e aguarda que os fatos sejam devidamente esclarecidos”, declarou a deputada por meio de nota.