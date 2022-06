por Redação

A ex-vereadora e Presidente da Câmara de Paraíso do Tocantins, Vanessa Alencar, foi confirmada na Presidência do União Brasil na cidade, por meio de designação da presidente estadual no Tocantins e pré-candidata a Senadora, Professora Dorinha, já publicada perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em 2016 em busca de alinhamento partidário Vanessa Alencar deixou PT para se filiar no DEM que passou a ser chamado de União Brasil após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter aprovado em fevereiro de 2022 sua fusão com o PSL.

“Presidi o Democratas por vários anos, constituímos diretório e agora com a fusão, assumir esse novo desafio no maior partido do país é uma honra muito grande e que com forte atuação faremos uma gestão que fortalecerá a sigla na cidade no Vale do Araguaia e no Tocantins ao lado da nossa futura senadora Professora Dorinha”, afirmou Vanessa Alencar.

Entre as surpresas da Comissão Municipal da sigla está a presença do ex-deputado e ex-prefeito de Paraíso, Dr. Hider Alencar, que é 1º suplente de deputado estadual.

Ligada a parlamentar federal desde o 1º mandato de vereadora, a jovem paraisense é pré-candidata a deputada federal pela sigla e nos próximos dias fará o lançamento da pré-campanha.