A ex-ministra da agricultura e candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, declarou apoio a candidatura de Eliana Castro (PP) a deputada federal no Tocantins. Tereza Cristina é deputada federal e foi ministra no governo Bolsonaro, entre os anos de 2019 e 2022.

“Ela é progressista como eu e tem que estar na Câmara Federal representando a agricultura familiar, o empreendedorismo e as mulheres do Tocantins”, afirmou a ex-ministra.

Como deputada federal, Tereza Cristina foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, maior grupo suprapartidário em defesa do agronegócio do Congresso Nacional, atuando em importantes comissões na Casa como a de Finanças e Tributação; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Eliana Castro recebeu com gratidão a mensagem, divulgada em suas redes sociais, e agradeceu o apoio. “É com imensa gratidão no coração que venho agradecer essa mensagem de carinho e apoio de Tereza Cristina, mulher de fibra e sabedoria a quem muito admiro e me inspiro”, comentou Eliana.