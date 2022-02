por Wesley Silas

“O Laurez Moreira que teve dois mandatos em Gurupi, possivelmente, vai deixar o Avante para se filiar no PDT e nesta costura nós pedimos para o governador Wanderlei que vai encabeçar o processo de reeleição ao Governo do Estado para que coloque um representante do sul para compor o grupo da campanha majoritária para que nós tenhamos no sul a identidade do Executivo”, disse.

Marinho defendeu a necessidade de candidaturas de nomes da região sul e que ele os demais vereadores de Gurupi estarão defendendo a reeleição do governador interino `Wanderlei Barbosa.

“Não só no parlamento que é necessário. Eu sou candidato a deputado Estadual e eu acho que outros vereadores aqui são, mas [devemos ter representantes] não só no parlamento, mas no Executivo. […] É um pedido que eu faço e eu acho que é importante para a região sul e não temos outra liderança que poderia encabeçar este processo e eu acharia muito importante que a gente pudesse fazer isso parra a região sul que hoje não tem representação nenhuma no parlamento e no Governo do Estado, apesar de termos nas secretárias [de Esporte e Saúde] o Edinho e o Quesede fazendo um bom trabalho, mas nós precisamos alguém com esta mente do sul e sudeste do Estado compondo um processo político de briga para Estadual acreditando na reeleição do Wanderlei Barbosa. Eu estarei trabalhando para que isso possa acontecer e no que depender de mim, a maioria dos vereadores aqui também”.

Em exclusividade ao Portal Atitude, Ivanilson Marinho disse que, apesar de ter dito que sua intenção seria disputar eleição para estadual, seu projeto é pleitear uma das 08 vagas a deputado federal.

Confira abaixo o discurso do vereador em exclusividade ao Portal Atitude.