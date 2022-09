Por Wesley Silas

O ex-governador Marcelo Miranda (MDB), acompanhado do advogado e candidato a deputado federal, Ronison Parentes (MDB) concederam entrevista ao Portal Atitude sobre suas propostas para a região sul do Tocantins. Marcelo Miranda destacou que quando foi governador deixou importantes obras para Gurupi e sempre foi bem recebido pelos gurupienses, destacando que em apenas uma eleição ao governo ele teve 11 mil votos de frente do segundo colocado no município. Confira parte da entrevista: