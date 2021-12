A disputa no Tocantins para ocupar uma cadeira no senado em 2022 começa a movimentar a política estadual. O ex-governador Marcelo Miranda, após reunião do MDB, afirmou que está à disposição para ser o candidato do partido.

da redação

Ao site AF Notícias, o ex-governador Marcelo Miranda disse que é pré-candidato ao Senado Federal nas eleições de 2022.

“Na reunião da Executiva Estadual do MDB tive a oportunidade de ouvir todos os companheiros e surgiu nosso nome como pré-candidato ao Senado. Eu disse que estaria à disposição pelo nosso partido, como sempre, tenho procurado trabalhar com muita transparência na minha vida pública”, afirmou Marcelo Miranda.