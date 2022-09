Share on Twitter

Por Redação

Nesta terça-feira (06), o ex-Comandante Geral da Polícia Militar do Tocantins e ex-comandante do 4° Batalhão, Luiz Cláudio Benício, declarou apoio em reconhecimento ao serviço ao deputado estadual Gutierrres Torquatto.

O deputado e candidato a reeleição, sempre trabalhou para conquistar vitórias para os militares tocantinenses.

“Desde o inicio do meu mandato estamos em defesa dos direitos e lutas da polícia limitar na Assembleia Legislativa. Receber o apoio do Cel Benício é de extrema importância e validação de um trabalho feito em prol da classe.”, comenta Gutierres.

O Cel Benício declarou seu apoio ao projeto do candidato. “Procuramos respaldar, quem nos respalda. Apoiamos quem nos apoia. Nesse curto espaço de tempo, temos notado o quanto o deputado vem buscando nos representar de maneira sincera e real, em busca daquilo tanto precisamos. Por isso, o caminho mais plausível é votar em quem está conosco!”, afirmou Benício.

Propostas do deputado para a segurança pública

A segurança pública é crucial, pois, compreende o direito de ir e vir de cada cidadão, bem como, o cumprimento dos direitos e deveres de forma segura. Para uma segurança pública de qualidade é suma importância a valorização da força policial em todas as instâncias, pois, são estes quem garantem a ordem pública na sociedade.

– Viabilizar emendas para capacitar e aparelhar as Guardas Metropolitanas nas principais cidades do Tocantins, visando o cumprimento das rotinas de trabalho e obrigações, dentro da competência municipal;

– Buscar a valorização dos profissionais através de programas de capacitação e dos programas carreira cargos e carreiras;

– Cobrar dos governantes e disponibilizar emendas para projetos de iluminação pública eficiente