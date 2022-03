Share on Twitter

Share on Facebook

O senador Eduardo Gomes (MDB) declarou publicamente que estará caminhando com o pré-candidato Ronaldo Dimas, na corrida eleitoral pela cadeira do Palácio Araguaia.

Por Régis Caio

A declaração ocorreu neste domingo (13) durante programação de aniversário da cidade de Wanderlândia. Ao lado de Dimas, do prefeito da cidade, Djalma Júnior, prefeito de Paraíso, Celso Morais e do deputado Federal Tiago Dimas, o senador afirmou que votará no ex-prefeito de Araguaína para o governo.

“O cidadão Tocantinense tem o direito de escolha na hora de votar e em quem achar melhor. Eu voto em Ronaldo Dimas para ser governador deste estado”, disse o senador Eduardo Gomes.