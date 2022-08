Por Redação

Durante agendas com apoiadores nesta quinta-feira (18) em Araguaína, a senadora e candidata à reeleição Kátia (Progressistas), anunciou que, caso reconduzida, fará um mandato voltado para as pessoas, desenvolvendo projetos que afetem diretamente a vida de quem mais precisa. Em um dia produtivo, Kátia esteve com grupos dos vereadores Silvano do Picolé, Samuray e Ricardo Braga, conversou com pastores, policiais militares e ainda visitou a empresa Toledo Fibras, onde destacou a importância da geração de empregos.

“Eu quero é falar de gente. Nos últimos anos ajudei a construir muita parede, muito asfalto, muita infraestrutura em todos os municípios do Tocantins. Daqui para frente quero me dedicar para aquilo que realmente impacta a vida do tocantinense. Estamos falando de geração de emprego, de formação para que a pessoa consiga ter a sua renda, de cuidar da saúde das pessoas. Eu sei o caminho das pedras”, disse Kátia.

A caminhada de Kátia por Araguaína, que começou na quarta-feira com o apoio do grupo do vice-prefeito Marcus Marcelo e de cinco vereadores, ganhou mais força nesta quinta-feira. A relação com o vereador Soldado Alcivan, segundo suplente da candidata, aproximou Kátia dos policiais militares de Araguaína. Em reunião, a diretoria da Associação de Praças da Polícia e Bombeiros Militares de Araguaína (APA), presidida pelo Sargento Quirino, apresentou demandas e declarou apoio à parlamentar. A Apa tem quase 700 associados.

Em Araguaína, uma das obras importantes construídas com recursos destinados por Kátia foi o Centro de Tratamento para Dependentes Químicos. E esse foi um dos temas da conversa de Kátia com um grupo de pastores, convidados pelo pastor e candidato a deputado estadual, Miquéias David, na quinta-feira. Kátia disse que quer aumentar esse tipo de atendimento no Tocantins, aproveitando as estruturas já montadas (como prédios públicos em boas condições e que não estão sendo utilizados) para acolher jovens que precisam de ajuda.

Geração de emprego também esteve entre os temas tratados por Kátia nesta quinta-feira em Araguaína. A parlamentar visitou a empresa Toledo Fibras, acompanhada do empresário Alexandre Toledo. Com 42 unidades espalhadas pelo Tocantins, eles têm mais de 250 colaboradores. Sendo 70% mulheres.

Durante o dia Kátia conversou e recebeu o reforço de apoio à sua candidatura dos vereadores Luciano, Zezé e do candidato a deputado Delegado Rerisson.