por Wesley Silas

A fala da senadora aconteceu na Plenária do Progressistas na noite dessa quarta-feira, 22, diante a uma grande plenária no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi, que ela também mostrou um pouco distante do ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira.

“Eu faço a minha opção pelo governador Wanderlei Barbosa. Vocês já pararam para imaginar se Wanderlei Barbosa perder as eleições em outubro? Nós vamos trocar de governador de novo, não por motivo do passado, mas é um direito que nós temos, porque ninguém é obrigado a votar em ninguém, mas o nosso Estado está há 12 anos trocando de governador a cada 02 anos e não podemos ter mais um atraso em substituir um governador de apenas um ano. Se ele for reeleito ele terá mais quatro anos que eu espero que seja de prosperidades”, defendeu.

Segundo a senadora Kátia ela ainda não reconheceu nada que desabone a conduta moral do atual governador e considerou seus adversários como ‘candidatos respeitáveis’.

“Até agora eu não percebi nada que desabone o atual governador, porque se estive encontrado – do jeito que estou na oposição há 11 anos e quatro anos – para mim não seria vergonha nenhuma em estar na oposição porque estamos numa democracia. Não quero falar mal dos demais candidatos, aliás, todos são pessoas respeitáveis, mas eu vou fazer opção pelo governador atual pelo equilíbrio e pela tranquilidade do Estado do Tocantins e para nossa prosperidade”, disse.

Ajudar a reeleição do governador Wanderlei Barbosa

Os elogios não pararam. “Quero ajudar o nosso governador que, se Deus quiser, vai cumprir o seu mandato e a gente está do lado dele com a Bancada Federal por ter condições de colocar dinheiro para o Estado porque tem mais de 10 anos que não consigo colocar dinheiro no Estado por medo, enquanto isso, eu e o senador Irajá, colocamos 100% para os municípios do Tocantins para que o dinheiro ficasse mais perto das pessoas. Foi uma decisão sábia porque nós enchemos os nossos municípios de recursos e, não foi só eu e o senador Irajá mas a Bancada Federal”, defendeu.

Perspectivas de mudanças de vida

Segundo ela, a proposta para próximo mandado, caso ela seja reeleita, será focado na diminuição da pobreza e na promoção da saúde pública e em de garantias sociais e econômicas.

“A minha resposta para vocês é que eu quero dedicar o meu próximo mandato à pobreza, a desigualdade e a justiça no Estado do Tocantins. Quero investir meus 08 anos de mandatos em gente para que as pessoas possam ter perspectivas de mudanças de vida”, disse.