Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou apoio ao candidato à reeleição para a presidência do Brasil, Jair Bolsonaro (PL). O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 17, durante um evento realizado em um hotel de Palmas, que contou com a presença do ex-ministro do turismo Gilson Machado Neto, a senadora eleita Professora Dorinha (União Brasil), além de deputados estaduais e federais.

No momento o governador relatou os motivos do seu apoio e a necessidade de geração de emprego.