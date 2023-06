Por Redação

Acontece nesta quinta-feira, 15, na Livraria Leitura no Capim Dourado Shopping em Palmas o lançamento do livro “Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais” do estrategista político Paulo Moura. A noite de autógrafos acontecerá a partir das 19h.

A obra, lançada pela Editora Vozes, tem 100% da renda revertida para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

O evento tem presença confirmada de vários políticos tocantinenses, jornalistas e comunicadores em geral. Vários políticos gravaram vídeo confirmando presença e falando do trabalho consagrado do estrategista. “Paulo, estou ansioso pelo livro e tenho certeza que vai contribuir muito com minha trajetória”, disse o presidente da Assembleia, Amélio Cayres.

O deputado jovem mais votado, Leo Barbosa também recebeu o convite e confirmou presença: “Sei que com certeza vai contribuir muito com nosso mandato”, disse.

A senadora Professora Dorinha também destacou a expectativa para a obra: “tenho certeza que seu livro é maravilhoso, pela sua experiência, sua vivência e pela prática que tive a oportunidade de acompanhar”, disse.

Paulo, que já está em Palmas, fala do carinho que tem pelo Tocantins e da satisfação em lançar o livro após a experiência vitoriosa que teve na campanha do governador Wanderlei Barbosa em 2022. Ele coordenou o marketing da campanha á reeleição. “O Tocantins é especial pra mim e espero contribuir ainda mais com minha experiência”, disse.

O livro

A obra já foi lançada em várias capitais e traz a vivência dos seus mais de 20 anos de atuação na área. Sao 331 páginas que mostram a inteligência política como fio condutor para explicitar as etapas da elaboração e execução de uma campanha, a partir de três pilares: estratégia, marketing e comunicação.

O livro é direcionado a profissionais de marketing político, mas também para candidatos, assessores, jornalistas políticos, profissionais de marketing e comunicação e das mais diversas áreas.

Quem é Paulo Moura

Reconhecido por sua experiência em campanhas eleitorais bem-sucedidas no Brasil e no mundo, ele tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de estratégia, comunicação e marketing político. Foi vencedor, por quatro vezes, do Reed Awards, o maior prêmio do Marketing Político Internacional, além de ter sido eleito um dos 100 mais influentes estrategistas políticos do mundo (COMPOL/USA 2017).

É pós-graduado em Marketing Político pela Universidade de Minas Gerais (UFMG); especialista em marketing digital e estratégia com título concedido pela Universidade de Harvard (USA); professor visitante da The George Washington University (USA) e da Universidade de Turim (Itália).

Moura também é membro de instituições como The American Association of Political Consultants (AAPC) e The International Association of Political Consultants (IAPC). Suas exitosas experiências internacionais passam por países como México, França, Rússia e Itália.

SERVIÇO

Lançamento do Livro “Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais” (Editora Vozes)

Local: Livraria Leitura Palmas/ Capim Dourado Shopping

Horário: a partir das 19h