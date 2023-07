Por Cláudio Duarte

A consultora de marketing político e digital tocantinense, Dani Braga, participou como palestrante no maior evento de comunicação institucional e comunicação política do Brasil. A primeira edição do Congresso de Comunicação Política (Compol) do Summit Cidades aconteceu de 26 a 28 de junho, no Centro de Convenções de Florianópolis (CentroSul), na capital catarinense.

SUMMIT CIDADES

O Summit Cidades é o maior encontro de cidades, para cidades e sobre cidades em Santa Catarina, e busca capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos municípios. Conta com feira de negócios, salas de reunião, apresentações de cases, workshops, treinamentos e quatro palcos interativos; entre eles, o palco Compol.

COMPOL 2023

O Compol 2023 promoveu uma troca de ideias sobre diversos aspectos da produção de conteúdo e da política. No evento, que contou com mais de 3,5 mil inscritos, participaram mais de 60 palestrantes entre políticos, gestores públicos, e especialistas de diversas áreas da comunicação, tanto do jornalismo como do marketing. O Congresso foi criado a partir do pressuposto de que a comunicação é o pilar central de qualquer gestão; e no contexto em que a sociedade atualmente está inserida, de fake news e desinformação, a relevância dos profissionais que estão à frente de governos, entidades e parlamentares aumenta ainda mais.

Um dos responsáveis pela organização do evento, Marcelo Natali, disse que a presença da jornalista e estrategista em marketing político e digital, Dani Braga, no evento, já estava prevista desde que a programação ainda estava sendo pensada. “Dani Braga era uma prioridade, por ela conseguir falar com muita profundidade da realidade das campanhas políticas, pelas experiências que têm e por sua trajetória no mercado”, destacou.

Sobre a palestra da jornalista no evento, Marcelo Natali disse que Dani Braga representa muito bem o Tocantins e toda a região Norte do Brasil.

“Não teria como ser diferente; Dani Braga foi um sucesso no palco do Compol, principalmente, pelo seu jeito fácil de comunicar, por meio de memes, e seu modo alegre e seguro de passar as mensagens para o público, o que torna a informação leve, tranquila e divertida”, declarou ele.

DANI BRAGA

Com atuação no mercado de estratégia de marketing político e conteúdo digital desde 2008, Dani Braga notabilizou seu trabalho em nível regional e, após a criação de sua consultoria em 2020, se destaca nacionalmente e, inclusive, já participou de eventos internacionais.

Dani Braga é estrategista em marketing político e digital com foco em estratégias criativas para realização de campanhas, e no Compol apresentou o tema “Não seja um pastel de feira: Conteúdo sem estratégia vai transformar seus votos em vento”, em que faz referências a parlamentares que utilizam as redes sociais para postagens que em nada agregam seu público.

“Foi uma honra participar como palestrante do maior evento de marketing político do Brasil, e que marca a história de nosso mercado. É uma grande oportunidade poder compartilhar conhecimento e representar o Norte do país; isso mostra que estamos expandindo nossos horizontes e sendo valorizados em diversos espaços, inclusive na região Sul”, explicou Dani Braga.

A especialista destaca que os políticos precisam compreender que a construção de posicionamentos exige estratégia e bom conteúdo. “As redes sociais são instrumentos importantes na ampliação de pontos de contato com o eleitor, segmentação de públicos, ampliação de banco de dados e construção de reputação”, disse ela, complementando que “o eleitor exige, não apenas dos políticos, mas também das marcas, posicionamento, e ficar na zona neutra pode custar muito caro quando as urnas forem abertas”.

Com consultoria especializada em planejamento estratégico de campanhas e pré-campanhas, treinamento de equipes, cursos para partidos e profissionais da área de comunicação e palestras, seu trabalho rompeu barreiras geográficas e atualmente atende estruturas políticas em diversas regiões do país.

Dani já ministrou palestra no maior evento de inovação política do Brasil, o Jus Experience, que acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF. Ela também já deu cursos e palestras em Goiás, Mato Grosso e para plataformas nacionais de partidos políticos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.