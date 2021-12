Por Wesley Silas

Na entrevista foi abordado o atual cenário político-administrativo envolvendo o imbróglio do afastamento do governador, Mauro Carlesse e sobre o governador interino Wanderlei Barbosa. Falou sobre suas propostas para os municípios, saúde pública, possibilidades de parcerias com o grupo do ex-prefeito Laurez Moreira, Oswaldo Stival e Carlos Amastha, direitos dos servidores, enquadramento do Estado na LRF e crescimento da receita estadual, enquanto boa parte dos municípios vivem no arrocho, e têm como principal renda o FPM.