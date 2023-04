por Wesley Silas

O deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) mostrou indignação e “deu uma bronca” nos seus colegas motivada pelo baixo nível dos debates e ausência de proposta para resolver os problemas que o país enfrenta, os brasileiros pagam um mais caros Congresso do Mundo. “Já paramos para pensar o quanto pesa no orçamento este Congresso, quando custa por cabeça os valores pagos para nós estejamos aqui nesta Sessão? Nós precisamos fazer esta reflexão e nós temos coisas mais sérias para tratar e o povo não quer saber se nós somos de direita ou de esquerda, se Bolsonaro foi no seu tempo um genocida ou se o Lula na época de presidente roubou os cofres públicos. Estes temas têm que ser debatidos nas eleições”, verbalizou o parlamentar.

“Nossas crianças estão morrendo nas escolas não é por causa de debates ideológicos que nós vamos concertar isso, estamos vivendo enchentes no Maranhão e na Bahia. Nós temos a maior carga tributária do País e uma reforma tributária aguardando um debate mais propositivo e mais relevante. De verdade, senhor presidente, eu estou envergonhado com o nível de debate desta Casa Legislativa. Nós temos assuntos mais importante para tratar e a nossa população está sofrendo esperando a análise mais apropriada do programa Bolsa Família que deve ser aperfeiçoado. O Bolsonaro está em sua casa, perdeu as eleições e se ele tiver condições se reabilita e se candidate novamente, o Lula que ganhou, não tão virtuosamente, é o presidente da República. Vamos elevar o debate e fazer críticas construtiva”, arrematou.

Os brasileiros pagam o segundo mais caro do mundo e nesta contabilidade cada parlamentar custa R$ 25 milhões por ano, somando os salários e os benefícios pagos com recursos do Orçamento Geral da União e aliado ao dinheiro gasto há também o custo da ineficiência de outros poderes como o do Judiciário que consome mais de R$ 100 bilhões por ano, enquanto a população recebe um dos piores judiciário do mundo, conforme mostrou a Revista Oeste, em um reportagem (leia aqui) e o Congresso Nacional, apesar de ser caro sua folha de pagamento é extensa 20 mil pessoas contempladas, deste 14,7 mil servidores comissionados, efetivos (concursados) e estagiários encontram-se na Câmara dos Deputado.

Com informações da Revista Oeste.