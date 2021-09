Depois de anunciar a disposição de concorrer a presidente da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins), a advogada Ester Nogueira, 59, obteve importantes apoios que viabilizam a sua pretensão de disputar o comando da instituição. Agora, Ester segue a montagem de um grupo forte para a disputa e segue defendendo uma união total da oposição.

“Nós temos que ter muita responsabilidade com o momento. A advocacia passa por uma situação difícil, a nossa representatividade institucional vem muito abalada. Muitas pessoas entendem que o momento é de mudança e temos totais condições de construir essa mudança”, ressaltou Ester.

Os apoios confirmados são do ex-presidente da OAB-TO entre 2016 a 2018, Walter Ohofugi, do ex-presidente da OAB de Gurupi, Albery César de Oliveira, do advogado eleitoralista e ex-candidato a presidente da OAB-TO na eleição de 2018 Juvenal Klayber, e do advogado previdenciário Bruno Romanini, candidato a presidente da subseção da OAB-TO de Araguaína em 2018.

Além da representatividade de cada um deles, os apoios mostram a união de grupos distintos em torno de Ester. Enquanto Albey e Ohofugi compuseram a chapa da então situação na eleição passada, Juvenal encabeçou outro grupo.

“Tendo em conta que ainda não conseguimos fechar uma união das oposições para as eleições que se avizinham, penso que chegou o momento de me manifestar. Neste contexto, depois de verificar o desenrolar das pré candidaturas, entendo que Ester Nogueira, hoje tem condições de galvanizar um movimento de união da advocacia contra o atual cenário que se encontra nossa entidade”, frisou Ohofugi.

Para o ex-presidente, que lembrou ter sido adversário de Ester no passado, pesou muito a história da advogada que, segundo ele, é experiente, dedicada à classe, habilidosa no trato com as pessoas e, especialmente, há quase 40 anos exercendo a advocacia com a ficha limpa.

“O cenário atual exige um desprendimento daqueles que sonham com um futuro digno para a classe. Ester garantiu um espaço paritário para aqueles que colaboraram com a gestão anterior, bem como a encampação das pautas que sempre almejamos, sejam elas voltadas para classe ou para sociedade, surgindo assim, os primeiros contornos de uma gestão que pode avançar e atravessar esse cenário de crise”, frisou Ohofugi.

Já Juvenal, que abriu mão de sua pré-candidatura, destacou a necessidade de união de todas as pessoas descontentes com os atuais rumos da Ordem. “Vou apoiar incondicionalmente a colega Ester Nogueira para presidência da OAB”, afirmou.

Por sua vez, Albery destacou conhecer Ester de longa data e frisou que ela tem os requisitos necessários para representar a advocacia. “Ela nos traz a esperança de resgate de uma advocacia bem representada. Ester conhece a nossa profissão, vive dela e sabe todas as dificuldades e problemas enfrentados pela classe”, ponderou.

Por fim, Romanini, que também destacou a necessidade de uma união geral das oposições para, assim, ter mais chances de mudar “a triste realidade na qual se encontra a OAB-TO hoje”, afirmou que a pré-candidatura de Ester é a que ganha mais força hoje na advocacia. “Meu posicionamento é apoiar a Doutora Ester e desejar sempre que todos entendam e façam a união acontecer”, salientou.

Perfil

Advogada com 37 anos de carreira e atuante no Estado desde a sua criação, Ester Nogueira é especializada em Direito da Família, já presidiu a CAATO (Caixa de Assistência ao Advogado do Tocantins) por três ocasiões e integrou diversas comissões da instituição, coordenando um trabalho modelo de diagnóstico de todo o sistema prisional do Tocantins.

Na esfera acadêmica, Ester foi aluna do primeiro ciclo da Adesg (Associação dos Diplomados da Escola Superior Guerra), oportunidade na qual concluiu curso pós graduação em Metodologia de Ensino Superior, numa parceria com a Unitins (Universidade Estadual do Tocantins). Ela também é pós-graduada em Direito Processual Penal e Direito Processual Civil.

Ester ocupou funções públicas, estruturando o sistema socioeducativo para adolescentes infratores do Tocantins e foi a primeira superintendente dos Direitos da Mulher do Estado.