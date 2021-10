União foi acelerada após nova grave denúncia da PGR contra atual presidente da OAB-TO; já condenado por estelionato, Gedeon Pitaluga é acusado corrupção e lavagem de dinheiro em processo que apura venda de sentenças.

da redação

Candidata de oposição na eleição da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins), Ester Nogueira anunciou, nesta sexta-feira, 29 de outubro, a fusão da sua chapa, Ordem na Casa, com a chapa OAB de Respeito, liderada por Rita Rocha. O movimento fortalece a oposição, que agora vai mais unida para o pleito do próximo dia 16 de novembro.

Ester, que seguirá candidata a presidente, divulgou vídeo informando a união e chamando todos os movimentos oposicionistas a marcharem juntos. O processo de aliança já estava em discussão, mas foi acelerado com a revelação publicada pelo Jornal do Tocantins nesta sexta-feira de que o atual presidente da instituição, Gedeon Batista Pitaluga Júnior, candidato a reeleição, foi novamente denunciado, agora pela PGR (Procuradoria Geral da República), instância máxima do MPF (Ministério Público Federal).

Desta vez, Gedeon Pitaluga, que já condenado por estelionato na Justiça Federal do Tocantins, é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva em processo sobre apuração de venda de sentenças que envolve o desembargador afastado Ronaldo Eurípides – compadre do advogado- o, ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha e outros dois réus. O processo tramita no STJ e está classificado como Ação Penal n.° 1029.

“Mais uma vez a advocacia tocantinense acorda estupefata com as notícias veiculadas em toda a imprensa. O atual presidente volta à berlinda, agora denunciado pela procuradoria-geral da república por graves crimes cometidos no exercício da profissão”, frisa Ester Nogueira no vídeo.

A candidata também fez questão de destacar parte da denúncia da subprocuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, na qual ela afirma que Gedeon usa as instituições para cometer crimes. “Poderia dizer que estou surpresa com as palavras da procuradora Lindôra Maria Araújo quando esta afirma: ‘Gedeon Batista Pitaluga Júnior há mais de 15 anos vem se utilizando da profissão de advogado, das instituições de classe que a representam e de suas relações políticas para cometer crimes diversos e locupletar-se com recursos advindos da atividade criminosa’; mas, infelizmente, esse não é um caso isolado”, ressalta Ester Nogueira.

A candidata lamentou, ainda, a situação constrangedora, ressaltando que Gedeon Pitaluga deveria ter se afastado da frente da entidade para promover a sua defesa. Em vez disso, opta por usar a o cago e a instituição como escudo, “sem perceber que com essa atitude acaba por levar toda a classe ao fundo do poço”.

Por fim, Ester conclama todos os advogados e advogadas a ajudarem a promover a mudança de gestão.

“Novamente, a OAB Tocantins está nas páginas policiais. Será possível que deixaremos que isso continue a ocorrer? A sociedade, a classe, as instituições clamam por mudança. Se você compartilha deste mesmo sentimento, eu o convido: caminhemos juntos! Vamos ser atores do nosso próprio destino e tomar as rédeas do futuro de nossa classe. Não tenho dúvidas de que somos muitos. Na verdade, somos a maioria e não podemos permitir que a situação atual se repita”, finaliza.

Nas próximas horas, Ester e Rita vão divulgar um vídeo conjunto explicando a união e também a nova relação de candidatos.