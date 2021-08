por Redação

Para a prefeita, é fundamental estar próxima do poder legislativo e alinhando os objetivos em prol de benefícios para a população gurupiense.

“Estarmos juntos significa sinal de respeito e valorização. Nossa palavra de ordem é parceria e nós estamos construindo uma parceria bem integral com o legislativo, tudo o que estamos fazendo tem participação dos vereadores. Nosso objetivo é comum e essa troca de experiências é fundamental para o enriquecimento de Gurupi”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Maciel, ressaltou a importância do bom relacionamento e parceria entre os poderes.

“Uma satisfação muito grande receber a prefeita aqui hoje, reforçando a harmonia entre os poderes para que possamos desenvolver a passos largos a nossa cidade de Gurupi”, comentou o vereador.

Rodrigo também afirmou que mesmo sem sessões, a Casa Legislativa manteve seu expediente administrativo no mês de julho no período de interrupção constitucional (art. 57 CF), respeitando as orientações em relação à prevenção contra a disseminação do novo Coronavírus.

Na primeira sessão ordinária neste retorno, já foram analisados quatro Projetos de Lei. Um deles, de Nº 20/2021, de autoria do poder Executivo, trata sobre a doação de uma área do município de Gurupi à Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins, para a construção de uma Escola de Tempo Integral (ETI) de ensino médio.

“Essa doação o próprio legislativo participou. Os vereadores acompanharam a secretária de educação do Estado, Adriana Aguiar, para apresentar a ela as áreas que o município tinha disponível e, com eles, foi feita essa decisão. Por isso que é importante essa parceria, o legislativo colaborou diretamente na escolha da área”, relatou a prefeita Josi Nunes.