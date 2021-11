O senador Eduardo Gomes (MDB) durante entrevista a jornalistas de Araguaína sinalizou que poderá estar junto com Ronaldo Dimas nas eleições de 2022. “Desses dois (Gomes ou Dimas) pode sair o candidato ao governo”, disse uma fonte ligada ao Senador para o Portal Atitude.

Da redação

Gomes esteve participando da assinatura da ordem de serviços na área de infraestrutura de Araguaína. A ação é parte do calendário de aniversário dos 63 anos da cidade.

Perguntado sobre o futuro político de 2022 o senador declarou “o Dimas tem percorrido o estado inteiro, é meu amigo e meu irmão. Vamos sentar para achar uma solução. Uma coisa é certa que estaremos juntos”, disse durante entrevista ao site Araguaína Notícias.

Uma fonte do senador disse ao Portal Atitude que deste grupo poderá sair o candidato ao governo em 2022.

O evento que teve como anfitrião o prefeito da cidade, Wagner Rodrigues, recebeu várias autoridades políticas do estado como o deputado federal Tiago Dimas, o ex-governador Marcelo Miranda, ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira, prefeitos da região norte e central do estado além do pré-candidato ao governo do Tocantins Ronaldo Dimas.