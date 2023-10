“Estamos deslanchando, por isso, preciso dar continuidade a todos esses projetos”, afirma Josi sobre 2024

da redação

Em entrevista à Rede Onda Digital – Tocantins, a prefeita Josi Nunes falou dos avanços de sua gestão, que considera participativa e colaborativa, como também, revela seu entusiasmo com as melhorias que tem proporcionado à população, como obras e ações que propulsionam o desenvolvimento do município.

“De 2020 até agora conseguimos aproximadamente R$ 100 milhões de reais. Mas é preciso ressaltar que esse dinheiro não está todo na nossa conta, porque não chega tudo de uma vez. O custeio é pago mais rapidamente principalmente na área da saúde, que é prioritária. Então, conseguimos as verbas, mas elas chegam de forma gradativa e já recebemos para esse fim, emendas dos deputados Carlos Gaguim, Felipe Martins e do Senador Eduardo Gomes. Mas no caso de obras infra-estruturantes, as empresas executantes vão entregando partes das obras e, à medida em que as medições são realizadas, os recursos vão sendo liberados”, disse Josi.

Sobre as eleições do ano que vem, a prefeita enfatizou que o seu legado credenciar para isso. “Criei um plano de governo na campanha que apresentei para a população que me elegeu. Estamos executando ele gradativamente, mas não vamos conseguir concluir os 100%, por diversos fatores, entre quais, a própria pandemia que assolou o país e o mundo. Além disso, um processo eleitoral no TRE, logo após as eleições, travou muito a gestão”, afirmou.

Josi disse ainda que os dois primeiros anos de sua gestão foram muito prejudicados. “Fomos aos poucos vencendo cada adversidade, a gestão não ficou totalmente parada e, todas as articulações políticas para viabilizar recursos, foram feitas. No entanto, só agora estão tendo resultados concretos. Nesse momento, estamos deslanchando e o ritmo da gestão é intenso, Por isso, preciso dar continuidade a todos esses projetos e concluir o plano de governo. Dentro desse contexto, sou pré-candidata a prefeita de Gurupi, e estou tentando viabilizar isso, através de parcerias e alianças com grupos políticos da cidade. Eu tenho uma história de amor por essa cidade, eu preciso deixar um legado, como meu pai e a minha mãe deixaram enquanto políticos atuantes no Tocantins. Por isso, preciso de mais tempo”, concluiu.

Fonte: Rede Onda Digital