Nesta terça-feira (13) o deputado federal Carlos Gaguim, que também deixará o DEM pelo Republicanos, vai prestigiar a filiação do governador Mauro Carlesse ao PSL. Entre as mudanças no cenário político que acompanham a fase de transição está a definição do nome de Bruno Amorim, filho de Gaguim, como presidente do Republicanos no Tocantins.

por Redação

No Tocantins, o Republicanos será presidido por Bruno Amorim, filho do Parlamentar.

“Estamos alinhados politicamente. Eu e o governador Mauro Carlesse escolhemos partidos que estão de acordo com nossos ideais e em conformidade com o trabalho que fazemos e queremos fazer ainda mais pelo Tocantins”, afirmou Gaguim.

Amigo e aliado político de Carlesse, Gaguim chega a Palmas acompanhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do PSL Luciano Bivar, o vice-presidente, Antonio Rueda, e outros 15 deputados federais.

“Tenho certeza de que será um novo tempo para a política tocantinense. O governador Carlesse terá ainda mais respaldo para ampliar a participação do Tocantins nos debates que tratam do desenvolvimento do país e trazem melhorias para o nosso povo. Ele tem todo o meu apoio na tomada dessa decisão”, finalizou Gaguim.

O ato de filiação, seguirá os protocolos de segurança contra a COVID-19 e, portanto, não será aberto ao público, está marcado para às 14h desta terça-feira e terá também a presença da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que acompanha o governador no ingresso à sigla. Outros prefeitos devem compor a base de Carlesse no partido. (Deborah Senna)