Por Wesley Silas

“Ser recebido por essa multidão a pouco menos de uma semana pra eleição é emocionante e gratificante. Esse movimento aqui hoje só confirma que o trabalho que eu e Laurez (meu vice) e minha candidata ao Senado, Professora Dorinha, fizemos está rendendo frutos. Gurupi, hoje, consagra nossa vitória no dia 02”, concluiu .

Obras

O governador Wanderlei Barbosa iniciou seu discurso afirmando que a economia em Gurupi ganhou impulso com R$ 76 milhões em investimentos pelo Estado do Tocantins em obras na cidade.

“Gurupi passa por uma reestruturação em sua malha viária, a pavimentação da BR-365, que liga a Rodovia Transbrasiliana (BR-153) ao povoado Trevo da Praia. “Nós retomamos as atividades, e sabemos que essa obra vai beneficiar moradores, fazendeiros e produtores rurais de toda região”, destacou.

Wanderlei Barbosa também reforçou que a Prefeitura de Gurupi já recebeu a primeira parcela do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego do Estado do Tocantins, que destina R$ 2 milhões a todos os municípios. “Esses recursos já foram destinados para a recuperação asfáltica na Avenida Pará e Avenida Maranhão, principais. Isso só ratifica que Gurupi terá uma atenção especial pelo nosso Governo, assim como todos os municípios do Tocantins” , finalizou.

Na ocasião Laurez Moreira (PDT) também falou sobre a confiança que tem recebido dos eleitores e o que isso representa.

“Conversamos com muita gente, vivemos uma grande festa, com carinho, amor e demonstração de respeito na nossa campanha. Por isso, vamos juntos à vitória, se Deus quiser, vocês vão nos conceder um novo mandato para seguirmos trabalhando pelo Tocantins” finalizou.

Taca na oposição e resposta a Dimas

Em resposta ao candidato e seu adversário ao governo, Ronaldo Dimas (PL) sobre as provocações, com rótulos como “governado tampão” para que o governador compareça ao último debate da Globo que acontecerá a partir das 22 horas, desta terça, 27 de setembro, o governador fez um trocadilho citando as recuperações e operações de tapa-buracos nas rodovias estaduais.

“Para aqueles que acham que eu sou (Governo) tampão. Eu não sou tampão porque eu foi eleito por 10 vezes e as pessoas sempre me escolheram pelo respeito que tem com a minha história; mas eu tampão pelo seguinte: quem conhece Dueré, Formoso do Araguaia sabem que estamos tapando as buraqueiras das estradas de Formoso do Araguaia para Dueré e quem não conhece o Trevo da Praia não sabe o resultado que vamos levar para aquela comunidade (pavimentação de Gurupi ao Trevo), quem não conhece Alvorada não sabe do trabalho que estamos levando para Araguaçu e quem não Conhece Lagoa da Confusão e Barreira da Cruz não sabe o trabalho que estamos levando para lá”. Disse. Em seguida completou: “Deixem eles falarem. Eu chamei a professora Dorinha e falei para ela endurecer o coro, porque está semana é de taca na oposição e de crescimento do nosso projeto, do nosso governo e da nossa candidatura”, disse Wanderlei.

“Somos a grande maioria”

Wanderlei finalizo o discurso destacando os resultados do crescimento da sua campanha apontado nas pesquisas eleitorais. “Nós somos a grande maioria pelo Tocantins inteiro”.

Representatividade

Durante o comício, o Governador Wanderlei esteve acompanhado de vários deputados estaduais, de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, além de apoiadores, lideranças municipais e política.

Confira em nossas redes sociais os discurso da candidata ao Senado, professora Dorinha, do candidato a vice Laurez Moreira e do candidato ao governo, Wanderlei Barbosa: