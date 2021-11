Conforme a reportagem da CNN Brasil, a concretização depende de uma reunião com o partido que ocorrerá na próxima quarta-feira, 10. A decisão de Bolsonaro foi confirmado ao presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Ante de, praticamente acertar sua ida ao PL, Bolsonaro chegou a conversar com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP sobre a sua ida para a agremiação. No entanto, teria pesado favoravelmente ao PL a maior liberdade para escolha de candidatos majoritários nos estados, especialmente para aqueles que devem disputar uma vaga de senador.

“Na quarta-feira, terei a última conversa com a sigla. Irei conversar com o Valdemar para, em seguida, marcar a data do casamento”, disse sua ida ao PL que é comandado no Tocantins pelo deputado federal Vicentinho Júnior.

A expectativa é que cerca de 15 deputados federais bolsonaristas acompanhem o presidente. Atualmente, esses deputados estão filiados ao antigo PSL – que se fundiu com o DEM para criar o União Brasil.