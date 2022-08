por Redação

Ao agradecer pelo convite e elogiar as pastoras da igreja, Vânia disse que o momento era de muita alegria por ver as mulheres escolhidas por Deus reunidas. “As mulheres que levam a palavra de Deus fazem a diferença”, destacou.

Vânia destacou que durante os oito anos de gestão à frente da Prefeitura de Araguaína, Ronaldo Dimas construiu mais de 6 mil casas (ação que beneficiou 30 mil pessoas), se preocupou com o lazer construindo vários parques e pontos de encontro como a Via Lago, sempre deu assistência aos menos favorecidos e, na pandemia, construiu um hospital em tempo recorde que ficou de legado para a cidade.

“E hoje Ronaldo Dimas está aqui para transformar o nosso Estado. Ele é gestor, humano e coração imenso. E eu, Vânia Coelho, se for da vontade de Deus, estarei ao lado dele, para ajudar a transformar o nosso Estado”, salientou Vânia.

Por fim, ela destacou que Dimas tem um grande plano de habitação para o Estado, com previsão de construir 30 mil residências, e convidou todas as presentes a buscarem as redes sociais do candidato. “Convido vocês para que sigam esse homem, conheçam, ela está aqui para transformar”, frisou.

Por sua vez, Ronaldo Dimas fez uma rápida fala, dizendo ser muito feliz em poder compartilhar essa noite com elas. Conforme Dimas, foi uma honra muito grande o primeiro compromisso oficial após a convenção ser com mulheres que congregam, seguem a palavra de Deus e contribuem com uma sociedade melhor.

Ele pediu que as pessoas façam comparações sobre o que querem para o futuro do Estado e destacou que o dinheiro público precisa ser transformado em qualidade de vida e benefícios para a população.