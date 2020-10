Esposa de candidato a vice-prefeito de Peixe se diz vítima de perseguição política após ser denunciada por divulgação de fake News

A esposa do candidato a vice-prefeito pelo MDB, Fransergio da Portal, Karin Rossana Bortoluzzi Morais, foi denunciada pelo prefeito e candidato a reeleição em Peixe José Augusto (DEM) por compartilhamento de fake News. “Causa espanto o teor da matéria, sobretudo se considerarmos que não há a mínima comprovação de que eu planejei ou divulguei dita matéria alegadamente inverídica”, disse Karin Rossana Bortoluzzi.

Karin Rossana Bortoluzzi foi denunciada pelo prefeito José Augusto por ter compartilhado em sua rede social uma “matéria” com o título: “Candidato a reeleição, Zé Augusto veiculada no site Tocanotícias.

Confira abaixo a íntegra da resposta da advogada Karin Rossana Bortoluzzi :

informa: Zé Augusto aciona Justiça após ser alvo de fake news, em que o meu nome é diretamente lesado, venho exercer o direito de resposta perante a divulgação de notícias desprovidas de verdade.

Causa espanto o teor da matéria, sobretudo se considerarmos que não

há a mínima comprovação de que eu planejei ou divulguei dita matéria alegadamente inverídica.

Na verdade, estou sendo vítima de perseguição política pelo candidato José Augusto Bezerra Lopes do Partido DEM. Venho sofrendo ataques desde que entrei com uma Ação Judicial para revogar o Decreto que liberava o uso das praias, em momento de pandemia no mês de julho deste ano, na cidade de Peixe-TO. As investidas do Candidato José Augusto Bezerra Lopes se intensificaram no período eleitoral, posto que sou esposa do Candidato a Vice Prefeito pelo Partido MDB.

Lamento o ato desesperado do candidato de tentar denegrir minha imagem, e, repudio veemente, toda e qualquer veiculação de notícia falsa.

Peixe-TO, 28 de outubro de 2020.

Karin Rossana Bortoluzzi Morais